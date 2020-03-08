Саудовская Аравия решила снизить цены на все сорта нефти по всем направлениям

Это произошло после отказа России согласовать новую сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Источники Bloomberg утверждают, что Саудовская Аравия также намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10-12 миллионов баррелей. Эксперты агентства рассматривают такую тактику королевства как давление на Россию и другие страны-производители с тем, чтобы вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.
2020-03-08T23:02:00+03:00
2020-03-08T23:05:15+03:00
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23:02, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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