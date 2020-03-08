Саудовская Аравия решила снизить цены на все сорта нефти по всем направлениям

Это произошло после отказа России согласовать новую сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Источники Bloomberg утверждают, что Саудовская Аравия также намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10-12 миллионов баррелей. Эксперты агентства рассматривают такую тактику королевства как давление на Россию и другие страны-производители с тем, чтобы вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.