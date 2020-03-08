Еще в одном американском штате из-за коронавируса введен режим ЧС

Сегодня соответствующее решение приняла Губернатор Орегона Кейт Браун. По ее словам, чрежим будет действовать 60 дней, но может быть и продлен. На сегодняшний день режим ЧС действует в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.