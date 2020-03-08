Еще в одном американском штате из-за коронавируса введен режим ЧС

Сегодня соответствующее решение приняла Губернатор Орегона Кейт Браун. По ее словам, чрежим будет действовать 60 дней, но может быть и продлен. На сегодняшний день режим ЧС действует в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.
2020-03-08T23:02:00+03:00
2020-03-08T23:04:52+03:00
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23:02, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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