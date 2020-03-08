Израиль изучает возможность введения двухнедельного карантина для граждан,приезжающих или возвращающихся из всех стран

Израиль изучает возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, приезжающих или возвращающихся из всех стран мира. Как сообщил ИО премьера Беньямин Нетаньяху, решение будет принято завтра, и оно будет непростым. Заявление Нетаньяху транслировали все основные каналы израильского телевидения. Ранее сегодня Нетаньяху выступил с инициативой провести телефонную конференцию по коронавирусу с участием мировых лидеров. Тогда он сказал, что мир «охвачен глобальной пандемией, даже если об этом официально не объявлено.
2020-03-08T23:01:00+03:00
2020-03-08T23:04:35+03:00
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23:01, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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