От коронавируса умер первый гражданин Германии

Как передает DW, 60-летний немец скончался в Египте. Он несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора и 6 марта был помещен в местную больницу с лихорадкой. На следующий день тест на коронавирус показал положительный результат. Эта смерь стала первой от коронавируса и в Африке. В самой Германии заражение выявлено у более, чем 900 человек.