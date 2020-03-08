От коронавируса умер первый гражданин Германии

Как передает DW, 60-летний немец скончался в Египте. Он несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора и 6 марта был помещен в местную больницу с лихорадкой. На следующий день тест на коронавирус показал положительный результат. Эта смерь стала первой от коронавируса и в Африке. В самой Германии заражение выявлено у более, чем 900 человек.
2020-03-08T23:01:00+03:00
2020-03-08T23:02:22+03:00
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23:01, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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