В Нидерландах в понедельник стартует процесс по делу о сбитом в Донбассе Boeing-777

Гаага хочет присутствия на суде обвиняемых: россиян Игоря Стрелкова-Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Но их будет представлять только сторона защиты. На суде ожидается заслушивание свидетелей, но их число определится только, когда дело MH17 начнут рассматривать по существу. Совместная следственная группа полагает, что в малазийский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, попала ракета, выпущеннвя из ЗРК «Бук», доставленного в ДНР из России. Российские власти причастность крушению отрицают.