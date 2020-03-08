В Нидерландах в понедельник стартует процесс по делу о сбитом в Донбассе Boeing-777

Гаага хочет присутствия на суде обвиняемых: россиян Игоря Стрелкова-Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Но их будет представлять только сторона защиты. На суде ожидается заслушивание свидетелей, но их число определится только, когда дело MH17 начнут рассматривать по существу. Совместная следственная группа полагает, что в малазийский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, попала ракета, выпущеннвя из ЗРК «Бук», доставленного в ДНР из России. Российские власти причастность крушению отрицают.
2020-03-08T23:00:00+03:00
2020-03-08T23:01:44+03:00
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23:00, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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