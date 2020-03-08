Суд в Петербурге отправил под домашний арест несовершеннолетнего сына судьи

Подросток обвиняется в убийстве сверстника. Как сообщил адвокат Артем Баконин, его подзащитный своей вины не отрицает, но говорит, что выстрелил в товарища по неосторожности. По сведениям «Фонтанки», подросток хотел похвастаться перед друзьями ружьем, которое принадлежит отцу. Он не знал, что оно заряжено, и выстрелил случайно в затылок товарищу. По версии следствия, подросток вытащил тело убитого на лестничную клетку и сбежал. Нашли его на следующий день в Пушкине, как пишет «Фонтанка», он провел ночь в лесу.