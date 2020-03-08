Жительница Новгорода, гуляя с собакой, нашла склад времен войны со снарядами

Более 700 боеприпасов немецких противотанковых мин и артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили близ поселка Демянск в Демянском районе Новгородской области. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Там отметили, что такие крупные находки случаются редко. Обычно в регионе за весь год уничтожают около полутора тысяч снарядов. Склад немецких боеприпасов накануне обнаружила местная жительница, выгуливавшая собаку. Он находился в 300 метров от границы поселка. Фотографии проржавевших снарядов выложили на сайте МЧС. Со вчерашнего дня в Демянском районе работали саперы профессиональной аварийно-спасательной службы области и сотрудники МЧС. Они перевезли боеприпасы на специальную площадку. Сегодня все снаряды были уничтожены. Операция прошла штатно.

Во время Великой Отечественной войны немецкие войска оккупировали Демянск. В 1942—1943 годах в районе поселка проходили ожесточенные сражения.