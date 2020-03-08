Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco рухнули на 10%

Это минимальный уровнь с момента выхода нефтяного гиганта на биржу. Капитализация компании снизилась до 1,6 трлн долларов. Котировки Saudi Aramco снижаются с середины января, сначала из-за обострения на Ближнем Востоке, затем – из-за вспышки коронавируса в Китае, а в минувшую пятницу провалились переговоры в рамках ОПЕК+. Агентство Bloomberg сообщило сегодня сообщило о планах Саудовской Аравии нарастить добычу в апреле сверх 10 млн баррелей в сутки и снизить цену на свою сырую нефть.