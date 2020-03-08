Суд в Москве отправил в СИЗО экс-сотрудника МВД Чечни, 3 марта напавшего с ножом на полицейских. Сам злоумышленник при задержании в ТЦ оказал сопротивление и был ранен. Ему на месте была оказана первая помощь и он был госпитализирован. Его задержание проводилось в рамках расследования тяжкого преступления.