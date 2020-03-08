902 человека на сегодняшний день заражены коронавирусом в Германии

Об этом сообщает Институт Роберта Коха. Все случаи инфицирования официально подтверждены. Количество летальных исходов от коронавируса в Италии достигло 366. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, общее число инфицированных приближается к 6,5 тыс. Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Швейцарии, общее число случаев заболевания в конфедерации превысило 280. В России число заболевших с начала эпидемии 14, в т.ч. 5 – в Москве.
2020-03-08T21:01:00+03:00
2020-03-08T21:03:53+03:00
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21:01, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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