902 человека на сегодняшний день заражены коронавирусом в Германии

Об этом сообщает Институт Роберта Коха. Все случаи инфицирования официально подтверждены. Количество летальных исходов от коронавируса в Италии достигло 366. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, общее число инфицированных приближается к 6,5 тыс. Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Швейцарии, общее число случаев заболевания в конфедерации превысило 280. В России число заболевших с начала эпидемии 14, в т.ч. 5 – в Москве.