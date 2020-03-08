В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году. В деле четверо обвиняемых, но ни один из них не появится в суде. Слушание по делу о катастрофе займет 25 недель. Ранее Нидерланды отказали российским властям в передаче дел трех россиян, которых Гаага считает причастными к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014-м году. Это никаким образом не повлияет на судебный процесс, — сказал «Эху» эксперт по международному праву Глеб Богуш.

Расследование крушения ведет Международная следственная группа, ее возглавляют Нидерланды. Она пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который привезли на территорию Донбасса из России. В причастности к этому обвинили четверых человек — троих россиян и одного украинца. Власти России отрицают причастность к крушению самолета.

Сегодня родственники погибших собрались у российского посольства в Гааге на акцию против отказа России от сотрудничества со следствием. Они выставили около дипмиссии 298 пустых белых стульев — по числу людей, которые погибли на борту «Боинга». Рядом была установлена табличка с надписью «Правосудия для MH17». После этого участники акции устроили две минуты молчания.