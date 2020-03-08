Песня Uno группы Little Big не имеет отношения к «Евровидению»

Об этом у себя в Instagram заявила участница коллектива Софья Таюрская. Ранее сообщалось, что именно с композицией Uno российские музыканты могут поехать на европейский песенный конкурс. По словам Таюрской, новая песня Little Big для «Евровидения» будет опубликована в ближайшее время на официальном YouTube-канале коллектива. По правилам конкурса, это должно произойти не позднее 9 марта.
2020-03-08T20:03:00+03:00
2020-03-08T20:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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