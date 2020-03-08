Песня Uno группы Little Big не имеет отношения к «Евровидению»

Об этом у себя в Instagram заявила участница коллектива Софья Таюрская. Ранее сообщалось, что именно с композицией Uno российские музыканты могут поехать на европейский песенный конкурс. По словам Таюрской, новая песня Little Big для «Евровидения» будет опубликована в ближайшее время на официальном YouTube-канале коллектива. По правилам конкурса, это должно произойти не позднее 9 марта.