Сын судьи, подозреваемый в убийстве своего 14-летнего друга в Петербурге, признал вину. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, подросток утверждает, что выстрелил по неосторожности. Его отправили под домашний арест.

Ранее адвокат подозреваемого Артем Баконин сообщил ТАСС, что защита намерена сотрудничать со следствием.