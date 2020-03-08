Власти Москвы предупредили об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.

Максимальное наказание за нарушение правил карантина в случае, если из-за этого погиб человек, составляет до пяти лет лишения свободы. Как говорится на сайте департамента здравоохранения, соблюдение режима карантина будет отслеживаться с помощью видеонаблюдения.