Власти Германии призывают отменять общественные мероприятия с участием более 1 тыс. человек

Власти Германии в связи с коронавирусом призывают отменять общественные мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Как заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, рекомендация принята после многих дискуссий с ответственными лицами.

СМИ напоминают, что ранее из-за эпидемиологической ситуации в ФРГ отменили международную туристическую выставку, Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку и книжную ярмарку в Лейпциге.