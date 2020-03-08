Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Как передает агентство АНСА, Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В

настоящее время он находится в одноместной палате в госпитале.