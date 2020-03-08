Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Как передает агентство АНСА, Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В
настоящее время он находится в одноместной палате в госпитале.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Как передает агентство АНСА, Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В