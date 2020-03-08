Ломбардия и еще 14 провинций на севере Италии из-за коронавируса закрываются на въезд и выезд

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Внутри закрытой зоны, в которую попадают Милан и Венеция, временно перестанут работать школы и университеты. Люди с температурой выше 37,5°C должны будут оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими. Как отмечает Bloomberg, ограничения будут действовать до 3 апреля и затронут 16 миллионов человек — около четверти населения Италии.