Ломбардия и еще 14 провинций на севере Италии из-за коронавируса закрываются на въезд и выезд

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Внутри закрытой зоны, в которую попадают Милан и Венеция, временно перестанут работать школы и университеты. Люди с температурой выше 37,5°C должны будут оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими. Как отмечает Bloomberg, ограничения будут действовать до 3 апреля и затронут 16 миллионов человек — около четверти населения Италии.
2020-03-08T19:32:00+03:00
2020-03-08T19:33:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601816-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 08 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Популярное за неделю
2 марта: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)