У посольства РФ в Гааге сегодня собрались родственники погибших при крушении малазийского Boeing

У посольства России в Гааге сегодня собрались родственники погибших при крушении малазийского Boeing, сбитого в Донбассе. Как передает Associated Press, участники акции выставили перед зданием 298 белых стульев — по числу погибших. Они также принесли таблички и транспаранты со словами: «Человечность превыше политики» и «Справедливость для рейса MH17». По словам участников акции, они не обвиняют Россию в гибели самолета, но протестуют «против отсутствия сотрудничества».

Москва отрицает свою причастность к падению самолета. Однако некоторые считают, что Россия искажает истину, скрывая информацию. Такую версию, например, высказывает мать одного из погибших пассажиров «Боинга» Силен Фредрикc.

В мае 2018 года международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой зенитного комплекса «Бук», который прибыл из России, а затем был отправлен обратно.