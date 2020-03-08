В Москве начинается матч 22 тура чемпионат России по футболу, в котором московский «Локомотив» принимает «Ахмат» из Грозного.

Первый матч дня «Рубин» – «Крылья Советов» вышел скандальным. Его главным героем стал арбитр Владимир Москалев, имя которого упоминалось чаще, чем фамилии тех, кто играл в футбол. В первом тайме он не назначил пенальти в ворота «Рубина», затем отменил гол в ворота «Крыльев» и все это после просмотра ВАР, хотя в одном случае он смотрел в неработающий монитор. Под занавес первого тайма он удалил игрока «Рубина», а затем уравнял составы, показав вторую желтую карточку Зиньковскому, который вообще не трогал соперника. Что же до спортивного итога, то «Крылья» победили 1-0. «Сочи» выиграл у «Урала» 2-0. Александр Кокорин провел на поле 90 минут и не забил, отличились Мостовой и Заика.



Матч «Локомотив» – «Ахмат» вы сможете посмотреть прямо сейчас на канале Матч ТВ.