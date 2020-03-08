Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции

Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности. Так считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что Он отметил, что в ином случае граждан могли бы запирать на карантин в «обшарпанных общежитиях». Онищенко оценивает решение мэрии Москвы как «правильный и смелый шаг».

Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Евгений Герасименко считает это распоряжение избыточным, поскольку для того, чтобы не распространялась эпидемия, достаточно предпринятых карантинных мер.

При этом, на сайте мэра не указано, что наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет предусматривает лишь вторая часть статьи 236 Уголовного кодекса – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть человека.