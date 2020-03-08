Сегодня двумя масс-стартами завершился этап Кубка Мира в Нове-Место в Чехии

Ничего хорошего он российской команде не принес. Опять ни одного подиума, и продолжение истории, которую Александр Логинов, казалось, закрыл на чемпионате мира золотом в спринте и бронзой в гонке преследования. Запал у Александра иссяк. После обысков и визитов в полицию он выглядит, как в середине сезона, проигрывая конкурентам на лыжне по минуте. На масс-старт он и вовсе решил не выходить. Йоханнес Бе, несмотря на три промаха, уверенно победил. Лучший из наших Матвей Елисеев проиграл ему минуту сорок, хотя промахнулся на один раз меньше. На втором месте француз Эмелиен Жаклен. Третье занял немец Арндт Пайфер. У наших женщин даже более радужная картина. Лариса Куклина с четырьмя промахами проиграла Тириль Экхофф минуту 20, при том, что норвежка не разбила только одну мишень.

Серебро у Ханны Оберг из Швеции. Бронзу завоевала Франциска Прёйсс из сборной Германии