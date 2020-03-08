ИО премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предлагает мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу. По его мнению, необходимо обсудить взаимную помощь в связи с распространением инфекции. «У Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить», — сказал израильский лидер. Он добавил, что мир «охвачен глобальной пандемией, даже если об этом еще не заявлено официально».