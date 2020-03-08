ИО премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предлагает мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу. По его мнению, необходимо обсудить взаимную помощь в связи с распространением инфекции. «У Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить», — сказал израильский лидер. Он добавил, что мир «охвачен глобальной пандемией, даже если об этом еще не заявлено официально».
2020-03-08T18:31:00+03:00
2020-03-08T18:32:19+03:00
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18:31, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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