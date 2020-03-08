Папа римский прочел воскресную молитву Angelus при помощи видеомоста. Обычно это происходит на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, но из-за вспышки в Италии коронавируса, на этот раз понтифик остался в своей резиденции в Ватикане. Проповедь транслировали на больших экранах на самой площади, по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.
2020-03-08T18:30:00+03:00
2020-03-08T18:31:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601792-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:30, 08 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Популярное за неделю
2 марта: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)