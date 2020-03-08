Папа римский прочел воскресную молитву Angelus при помощи видеомоста. Обычно это происходит на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, но из-за вспышки в Италии коронавируса, на этот раз понтифик остался в своей резиденции в Ватикане. Проповедь транслировали на больших экранах на самой площади, по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.