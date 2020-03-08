Полицейские задержали сына петербургского судьи

Его подозревают в убийстве.

Четырнадцатилетний Сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина рассказал следователям, что не собирался убивать своего товарища. Накануне вечером они смотрели хоккей. Молодой человек достал помповое ружьё отца из сейфа, передернул затвор и выстрелил в затылок друга. Он сам говорит, что не специально, просто хотел покрасоваться. После этого подросток вытащил тело на лестницу протащил несколько этажей, бросил и убежал в лес. Ещё один товарищ, у которого на глазах произошло убийство, позвонил своему отцу, тот вызвал полицию. Всю ночь сына судьи искали, на место даже приезжал спецназ. Сегодня его задержали. Фонтанка.ру пишет, что следователи будут настаивать на домашнем аресте. Якобы его не подозревают в умышленном убийстве. Оновная версия — случайный выстрел. Адвокат уже сообщил, что семье погибшего мальчика окажут помощь, также он заявил, что подзащитный будет всецело сотрудничать со следователем.

Дело взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета.