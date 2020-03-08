Северные провинции Италии из-за коронавируса с этого дня закрыты для въезда и выезда

Ограничения затронут 16 миллионов человек, это более четверти населения страны.

Без серьёзных и неотложных причин в том числе по работе или семейным обстоятельствам покинуть север Италии, где распространяется коронавирус, будет невозможно. Также как и въехать туда. Государственным и частным предприятиям рекомендовано отправить сотрудников в отпуск. Закрываются школы, театры, музеи, спортивные комплексы. Особые правила действуют в автономной области Ломбардия, где находится Милан — финансово-экономический центр, столица моды, один из крупнейших городов страны. Венеция, Парма, Римини – эти и другие провинции тоже закрыты для въезда и выезда. В Италии уже около шести тысяч заражённых, больше 230-ти погибли от инфекции. Поэтому властям пришлось закрыть на карантин не просто города, а целые регионы. Жёсткие меры на севере страны необходимы, поскольку помогут остановить распространение инфекции, надеется премьер Джузеппе Конте.

За несколько часов до публикации указа итальянского премьера соцсети заполнили фотографии и видео, на которых жители северных областей спешат как можно скорее уехать на юг Италии до введения карантина, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне российский лоукостер Победа, входящий в группу «Аэрофлот», приостановил все полёты в Италию из-за коронавируса. Мера продлится до конца месяца. В России выявлено уже 17 случаев заболевания, большинство инфицированных как выяснили медики, недавно посещали Италию. О сокращении количества рейсов в страну заявляли «Аэрофлот» и «Ютэйр».

По последним данным, коронавирус обнаружен почти в ста странах мира. Первые случаи накануне вечером выявили в Молдавии, Болгарии, Парагвае, а также на Мальте.