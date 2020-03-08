Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 17. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено по одному заразившемуся в Подмосковье, Калининградской и Белгородской областях. Все они посещали Италию в последние две недели. Между тем нарушителям режима самоизоляции в Москве может грозить уголовная ответственность. Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы, — до 5 лет лишения свободы. Впрочем, МБХ медиа уточняет, что такое наказание предусмотрено лишь второй частью ст. УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Лидер фракции ЛДПР в ГД Владимир Жириновский назвал справедливым введение уголовной ответственности за нарушение самоизоляции в ситуации с подозрением на короноавирус. «Я считаю, что это правильно, это важно. Надо исходить не из суровости наказания для конкретного лица, а из того, сколько людей он может заразить. Один, сбежавший из-под карантина и оказавшийся реально больным, даст нам количество заболевших в геометрической прогрессии», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам В.Жириновского, такие меры помогут остановить панику и спасти жизни многих людей. «В этих отдельных случаях нужны жесткие меры. [Сеешь] панику, сбежал из-под карантина, распространяешь ложные слухи – [за это должны применяться] самые жесткие меры наказания. Пять лет — это не так много», — заключил он.

Член думского комитета по охране здоровья, академик РАН Евгений Герасименко считает такие меры, как уголовная ответственность, избыточными.

Доказать виновность человека, нарушившего санитарно-эпидемиолагические правила будет сложно. На это обращает внимание адвокат правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова. «Чтобы человека привлечь к уголовной ответственности по этой статье, надо [доказать], что массовое отравление или заболевание людей произошло не в принципе, а именно от действий этого человека. <..> Я как практик говорю, это возможно только в блокбастере, в реальной жизни это невозможно», — сказала она.

Согласно указу Сергея Собянина, все прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом должны «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней» со дня возвращения в Россию. Встреча с представителями властей для таких граждан начинается уже в аэропорту. В этом смог убедиться журналист «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

Тем временем, власти Москвы дополнительно закупили лекарства и оборудования для борьбы с распространением коронавируса на 100 млн. руб. По сведениям РБК, депздрав также подготовил план перепрофилирования ряда больниц для размещения пациентов с подозрением на коронавирус.