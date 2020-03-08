Пять человек погибли под снежной лавиной в Австрии

Как сообщает издание Kurier, на поиски людей были отправлены альпийская полиция и горные спасатели. Также привлекались несколько вертолетов. Спасти людей не удалось. Все они погибли. Двое из них являются гражданами Чехии. Опознание других продолжается.
2020-03-08T17:32:00+03:00
2020-03-08T17:37:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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