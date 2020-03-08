Владимир Путин не намерен создавать неприемлемую для страны систему власти, чтобы сохранить свой пост. Об этом президент сказал в интервью для фильма «Пролетев над бездной», фрагмент которого будет показан в федеральном телеэфире. По его мнению, с точки зрения сменяемости власти, число сроков избрания президента, должно быть ограничено.