Саудовская Аравия решила снизить цены на все сорта нефти по всем направлениям

Это произошло после отказа России согласовать новую сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Как сообщает Reuters, государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов, для США — на семь, для северо-западной Европы — на восемь долларов за баррель. Источники Bloomberg утверждают, что Саудовская Аравия также намерена нарастить добычу нефти в апреле с нынешних 10 млн. баррелей в сутки до рекордных 12 миллионов. Эксперты Bloomberg рассматривают такую тактику Саудовской Аравии как давление на Россию и другие страны-производители с тем, чтобы и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.