Саудовская Аравия решила снизить цены на все сорта нефти по всем направлениям

Это произошло после отказа России согласовать новую сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Как сообщает Reuters, государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов, для США — на семь, для северо-западной Европы — на восемь долларов за баррель. Источники Bloomberg утверждают, что Саудовская Аравия также намерена нарастить добычу нефти в апреле с нынешних 10 млн. баррелей в сутки до рекордных 12 миллионов. Эксперты Bloomberg рассматривают такую тактику Саудовской Аравии как давление на Россию и другие страны-производители с тем, чтобы и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.
2020-03-08T17:31:00+03:00
2020-03-08T17:36:12+03:00
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17:31, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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