Турция будет готова на односторонние действия в Идлибе, если Россия не выполнит обязательства

Турция будет готова на односторонние действия в Идлибе, если Россия не выполнит собственные обязательства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в Стамбуле, Эрдоган сказал, что Турция никогда не покушалась на территориальную целостность соседней Сирии. Сегодня же Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить нелегальных

иммигрантов в Европу