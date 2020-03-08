Из-за вспышки коронавируса в Италии временно будут закрыты на въезд и выезд Ломбардия и еще 14 провинций на севере страны. Ограничения продлятся до 3 апреля. Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что посетители будут находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Превентивные меры введены и на территории всей страны.
2020-03-08T17:30:00+03:00
2020-03-08T17:34:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601742-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 08 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Популярное за неделю
2 марта: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)