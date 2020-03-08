Из-за вспышки коронавируса в Италии временно будут закрыты на въезд и выезд Ломбардия и еще 14 провинций на севере страны. Ограничения продлятся до 3 апреля. Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что посетители будут находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Превентивные меры введены и на территории всей страны.