Несовершеннолетний, подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге, признал вину

По его словам, он выстрелил в товарища по неосторожности. Об этом «Интерфакс» рассказал адвокат Артём Баконин. В ближайшее время Колпинский районный суд изберёт его подзащитному меру пресечения. Как сообщалось ранее, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте школьника.