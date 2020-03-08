Российский лыжник Александр Большунов стал обладателем малого хрустального глобуса за победу в Кубке Мира по лыжным гонкам в дистанционных дисциплинах.

Большунов стал победителем королевского марафона в Холменколлене в Норвегии. В густом тумане он быстрее всех преодолел дистанцию в 50 километров. На финише Александра и норвежца Симена Крюгера разделили всего 9 десятых секунды. Еще один представитель этой страны Эмиль Иверсен отстал на 19. Победа сделала Большунова недосягаемым для соперников в дистанционных гонках. Отобрать у него первенство в спринтерском зачете, равно как и Большой Хрустальный глобус, который вручается за лучший результат в сумме, еще есть возможность.

Между тем призер Олимпиады в Пхенчхане Андрей Ларьков не смог выйти на старт. Утром у него поднялась температура, и лыжника отправили домой с подозрением на коронавирус. В Москве он пройдет обследование, а оставшиеся этапы в Северной Америке Андрею придется пропустить.

Спортсменам осталось провести всего пять гонок до конца сезона. Три из них спринтерские, в рамках спринт-тура.