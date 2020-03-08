Вдова умершего во время полета пилота «Аэрофлота» не может добиться от перевозчика многомиллионной компенсации

В авиакомпании отказались выплачивать положенную сумму и перестали отвечать на звонки.

Пилот Дамир Ахметов скончался в конце ноября, выполняя рейс – примерно через час после того, как лайнер вылетел из Шереметьево в Анапу, он пожаловался на жжение в груди и потерял сознание. Позже в комиссии по расследованию заявили, что это был инфаркт, но причиной смерти была не производственная травма, а «личное внезапное заболевание». Тело Ахметова перевезли домой в Омск, его супруге выплатили 15 тысяч рублей на похороны и отдали остаток зарплаты на полмесяца. Она же считает, что семье должны выплатить 10 годовых окладов мужа – это более 25 миллионов рублей. Такую компенсацию предусматривает договор «Аэрофлота» с профсоюзом в случае, если смерть наступила при исполнении служебных обязанностей. Вдова пилота рассказала каналу «360», что ее супруг работал на износ, он жаловался на то, что ему постоянно ставят ночные рейсы. При этом в силу возраста он проходил углубленную медкомиссию, которая признала его здоровым.

Вдова пилота обратилась в суд. Ее представитель попытается доказать, что в «Аэрофлоте» допустили к полету нездорового человека. Общая сумма иска с учетом морального время семье составляет около 34 миллионов рублей.