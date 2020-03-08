В России зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, речь идет о жителях Московской, Белгородской и Калининградской областей.

Те, у кого выявлено коронавирусное заболевание, в последние две недели посещали Италию. Сейчас новые заболевшие находятся в инфекционных боксах, заражение коронавирусом, как сообщают в оперштабе, подтверждено «в установленном порядке». Власти устанавливают круг людей, с которыми они контактировали: люди из этого круга тоже будут помещены под медицинское наблюдение. Теперь на территории России общее число случаев заражения коронавирусом достигло 17 два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 14 случаев у граждан России. Из упомянутых уже выписались двое граждан Китая в феврале и один россиянин. Все они прошли лечение и выздоровели. Также выписаны граждане России, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess, когда он был пришвартован у берегов Японии. На этом фоне власти Москвы определили список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рекомендуют соблюдать режим двухнедельной изоляции после их посещения. Так, Департамент здравоохранения столицы включил в перечень семь стран – Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию, Францию и Германию. Кроме того, московские чиновники от здравоохранения выпустили предупреждении об ответственности за нарушение правил карантина, отметив, что в случае если из-за этого погиб человек, виновнику может грозить, в том числе, и уголовное наказание. При этом соблюдение режима карантина власти намерены отслеживать с помощью видеонаблюдения.

Глава оперативного штаба по борьбе с вирусом вице-премьер Татьяна Голикова назвала сегодня принимаемые медиками меры достаточными, а саму ситуацию с паническими настроениями вокруг коронавируса «раздутой историей».