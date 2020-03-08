В Петербурге задержали 14-летнего сына судьи

Он подозревается в убийстве своего ровесника. Тело подростка с огнестрельным ранением в голову накануне поздно вечером нашли в подъезде одного из домов в Колпино. «Фонтанка» со ссылкой на свидетеля сообщает, что сын судьи в своей квартире застрелил приятеля из отцовского ружья, вытащил тело на лестничную площадку и сбежал. Задержали его только к утру в Пушкино.
2020-03-08T16:32:00+03:00
2020-03-08T16:40:47+03:00
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16:32, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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