В Петербурге задержали 14-летнего сына судьи

Он подозревается в убийстве своего ровесника. Тело подростка с огнестрельным ранением в голову накануне поздно вечером нашли в подъезде одного из домов в Колпино. «Фонтанка» со ссылкой на свидетеля сообщает, что сын судьи в своей квартире застрелил приятеля из отцовского ружья, вытащил тело на лестничную площадку и сбежал. Задержали его только к утру в Пушкино.