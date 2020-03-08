Власти Москвы дополнительно закупили лекарства и оборудования для борьбы с коронавирусом на 100 млн

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы мэрии. Депздрав также подготовил план перепрофилирования больниц для размещения пациентов с подозрением на коронавирус. Среди них НИИ Склифосовского, больницы имени Мухина, № 67 имени Ворохобова и другие. Под прием детей, кроме первой и второй инфекционной больниц, по плану мэрии могут выделить больницы имени Сперанского и имени Башляевой.