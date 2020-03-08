Власти Москвы дополнительно закупили лекарства и оборудования для борьбы с коронавирусом на 100 млн

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы мэрии. Депздрав также подготовил план перепрофилирования больниц для размещения пациентов с подозрением на коронавирус. Среди них НИИ Склифосовского, больницы имени Мухина, № 67 имени Ворохобова и другие. Под прием детей, кроме первой и второй инфекционной больниц, по плану мэрии могут выделить больницы имени Сперанского и имени Башляевой.
2020-03-08T16:31:00+03:00
2020-03-08T16:36:44+03:00
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16:31, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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