Нарушителям режима самоизоляции в Москве может грозить уголовная ответственность

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы, — до 5 лет лишения свободы. Впрочем, МБХ медиа уточняет, что такое наказание предусмотрено лишь второй частью ст. УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. Соблюдение режима в столице отслеживается с помощью видеонаблюдения. Согласно указу Сергея Собянина, граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, должны «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней» со дня возвращения в Россию. По последним данным, в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, в Москве — 5. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы более чем в 80 странах.