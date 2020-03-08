Нарушителям режима самоизоляции в Москве может грозить уголовная ответственность

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы, — до 5 лет лишения свободы. Впрочем, МБХ медиа уточняет, что такое наказание предусмотрено лишь второй частью ст. УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. Соблюдение режима в столице отслеживается с помощью видеонаблюдения. Согласно указу Сергея Собянина, граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, должны «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней» со дня возвращения в Россию. По последним данным, в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, в Москве — 5. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы более чем в 80 странах.
2020-03-08T16:30:00+03:00
2020-03-08T16:35:35+03:00
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16:30, 08 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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