Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 17. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено по одному заразившемуся в Подмосковье, Калининградской и Белгородской областях. Все они посещали Италию в последние две недели.