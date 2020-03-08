Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти после развала сделки ОПЕК с Россией

Королевство также собирается помешать российским компаниям продавать сырье в Европе, сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на источники. По их сведениям, для этого нефть будет предлагаться предприятиям в Европе со скидкой в 6-8 долларов за баррель. В пятницу после отказа России согласовать ограничение на нефтедобычу на фоне падающего спроса из-за коронавируса цена нефти марки Brent рухнула на 10%. Курс рубля заметно ослаб. Впрочем, дешевый рубль выгоден для российских властей, потому что позволяет формально выполнить социальные обязательства, сказал «Эху» профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Завтра падение цен на нефть может продолжиться.