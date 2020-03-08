Стали известны новые обязанности Дмитрия Медведева

На посту зампреда Совбеза он будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно готовить доклад о состоянии национальной безопасности, контролировать исполнение указаний президента. Его привлекут к рассмотрению документов, относящихся к вопросам национальной безопасности. Об этом говорится в опубликованном сегодня указе президента Владимира Путина. Должность заместителя председателя Совета Безопасности, который возглавляет Путин, появилась после отставки Дмитрия Медведева с поста премьер-министра.