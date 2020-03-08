Папа римский из-за коронавируса впервые обратился к верующим не из Апостольского дворца, а в интернете. Воскресная проповедь транслировалась на большом экране, послушать ее пришли 40 тысяч человек, сообщает Associated press. Агентство отмечает, что нарушить вековые традиции папе римскому Франциску пришлось по требованию властей Италии.
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