В Италии, где закрыли на карантин Милан и Венецию, могут приостановить чемпионат страны по футболу. К этому призвал министр спорта Винченцо Спадафора из-за угрозы распространения коронавируса. В закрытых на въезд и выезд регионах страны живут 16 миллионов человек. Россияне могут беспрепятственно их покинуть, сообщили «Эху» в нашем посольстве в Риме.
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