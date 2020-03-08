В Италии, где закрыли на карантин Милан и Венецию, могут приостановить чемпионат страны по футболу. К этому призвал министр спорта Винченцо Спадафора из-за угрозы распространения коронавируса. В закрытых на въезд и выезд регионах страны живут 16 миллионов человек. Россияне могут беспрепятственно их покинуть, сообщили «Эху» в нашем посольстве в Риме.