Власти Москвы закупили из-за коронавируса лекарств и средств защиты еще на 100 миллионов рублей. Среди них интерферон, а также 80 тысяч защитных костюмов, 88 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных очков. Об этом сообщает РБК. Ранее столичные власти приобрели защитные средства на 200 миллионов рублей.

Медицинские маски были куплены по завышенным ценам, а потом их же втридорога продают в аптеках, сообщил на своем Youtube-канала основатель ФБК, политик Алексей Навальный. Комментировать обвинения Алексея Навального и ФБК власти Москвы не стали.