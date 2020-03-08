В «Роснефти» усмотрели выгоду для России от развала сделки со странами ОПЕК

Поскольку она отвечала интересам США, полагают в компании.

Соглашение со странами нефтяного картеля во главе с Саудовской Аравией назвал лишённым смысла пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. По его словам ОПЕК и её партнёры, включая Россию, уступали рынки для американской сланцевой нефти, сокращая добычу энергоресурса. Леонтьев считает, что соглашение в своё время если и сыграло позитивную роль в вопросе цен на чёрное золото, то только цитата по РБК «как психологический фактор на первом этапе». Предложение ОПЕК Москве увеличить объёмы сокращения добычи нефти из-за коронавируса не было партнёрским, убеждён пресс-секретарь компании.

В пятницу страны-участницы нефтяного картеля и Россия так и не продлили соглашение. Нынешняя сделка перестанет действовать с апреля. Затем все ограничения на добычу нефти в странах, которые участвовали в переговорах, будут сняты. На фоне сорванной сделки нефть Brent за день подешевела почти на 10 процентов, упав до 45ти долларов за баррель впервые за несколько лет. Рубль ускорил падение, достигнув показателей января прошлого года. Курс доллара перевалил за 68 рублей, евро — за 77.

Потери России от срыва сделки с ОПЕК составят десятки миллиардов долларов в год, этого накануне не исключил вице-президент Лукойла Леонид Федун в интервью агентству ТАСС.