Москвичам, которые не соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, может грозить до пяти лет лишения свободы

Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Евгений Герасименко считает это распоряжение избыточным, поскольку для того, чтобы не распространялась эпидемия, достаточно предпринятых карантинных мер.

При этом, на сайте мэра не указано, что наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет предусматривает лишь вторая часть статьи 236 Уголовного кодекса – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть человека.