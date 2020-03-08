Владимир Путин утвердил функции зампреда Совбеза, которым стал Дмитрий Медведев. В частности он, координирует деятельность членов Совбеза, организует взаимодействие Совбеза с органами госвласти, общественными организациями, госорганами иностранных государств и международных организаций ,информирует президента по вопросам обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.