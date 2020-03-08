В столице Киргизии напали на участниц марша в защиту прав женщин, а затем их же задержали. В полицию доставили около 70 активисток, сообщает сайт «Медиазона. Центральная Азия». Перед этим на них напали около полусотни мужчин в национальных колпаках и масках – ни одного из них в отделение полиции не доставили.