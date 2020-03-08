За нарушение режима самоизоляции из-за угрозы коронавируса в России может грозить до 5 лет лишения свободы

Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы. Это объясняется тем, что постановлением правительства коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно указу мэра Москвы, самоизолироваться на две недели должны прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании. Столичные власти следят за соблюдением режима самоизоляции в том числе с помощью камер видеонаблюдения на подъездах. Между тем, по всей России подобный режим действует только в Москве.