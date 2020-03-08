Главред The Insider сообщил о DDoS-атаке на сайт издания

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов сообщил о DDoS-атаке на сайт издания.

«Довольно стандартная DDoS-атака. Порядка 250 тысяч запросов в минуту идет. Началось это после публикации двух текстов. Один из них – текст о русском влиянии на Кипре, другой – текст о том, что происходит сейчас в Азербайджане. Никаких других расследований мы на этой неделе не публиковали, поэтому, видимо, DDoS связан с одним из этих текстов», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, за атакой могут стоять либо власти Азербайджана, либо «пророссийская мафия» на Кипре.

«Давно не было DDOS-атак, поэтому мы недостаточно внимательно относились к защите сайта. Сейчас мы его залатаем. DDoS в двадцать первом веке — это уже решенная проблема. Мы совершенно точно ее решим», — заключил Р.Доброхотов.